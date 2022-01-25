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實聯制簡訊「+1」指揮中心說可行 陳時中：自己傳疫調最確實

2022/1/25 15:35（1/25 15:46 更新）
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國內COVID-19疫情升溫，全國疫情警戒標準維持第二級至2月7日，維持加嚴戴口罩規定，指揮中心提醒民眾出入公共場所配合落實實聯制。（中央社檔案照片）
國內COVID-19疫情升溫，全國疫情警戒標準維持第二級至2月7日，維持加嚴戴口罩規定，指揮中心提醒民眾出入公共場所配合落實實聯制。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北25日電）實聯制簡訊後方加數字代表同行人數，後台可能出現亂碼。指揮中心發言人莊人祥說，只要後台設定好就沒問題，指揮官陳時中說，自己掃碼疫調通知最確實。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，目前嚴格落實簡訊實聯制，但有時民眾圖方便，與朋友一起時會在簡訊後方加數字，由1人代表實聯制。高雄市衛生局指出，數字在後台只會顯示亂碼，籲民眾還是盡量個別實聯制。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會詢問此事，到底實聯制簡訊能否在後方「+1」，由1人代表實聯制。

指揮中心發言人莊人祥回應，在簡訊後方用「+1」、「+2」方式代表有多少人同行的方式，目前確實可行。

莊人祥說，昨天與高雄市政府了解狀況，只是後台下載實聯制資料後，格式設定錯誤，將文字格式設成數字格式，才出現亂碼，故只要調整格式就不會有問題，也已與高市府解釋。

莊人祥也說，有媒體報導稱，實聯制簡訊後台下載有個資疑慮，但這也是誤解，實聯制資料除了個人傳輸的電話號碼外，其他都是店家資訊，並無其他個資。

但指揮官陳時中提到，實聯制簡訊後方「+1」、「+2」或「+3」雖方便統計人數，但真的要疫調時，要代表登記的人回想同行者是誰並報出名字，是二手訊息。

陳時中表示，實聯制簡訊是讓有風險的人即時得到訊息並配合，故他建議盡量還是自己實聯制，通知最確實。（編輯：陳政偉）1110125

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