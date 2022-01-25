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北市房仲確診新北客戶染疫 匡列40人初篩陰性
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疫情13/300

北市房仲確診新北客戶染疫 匡列40人初篩陰性

2022/1/25 16:25（1/25 16:56 更新）
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新北市長侯友宜（中）25日前往中和區前國防管理學院中正堂關心長者施打疫苗情形，呼籲長輩盡速完成疫苗接種。（新北衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月25日
新北市長侯友宜（中）25日前往中和區前國防管理學院中正堂關心長者施打疫苗情形，呼籲長輩盡速完成疫苗接種。（新北衛生局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年1月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市衛生局今天公布板橋區一名本土確診案18518，50多歲男性，為台北市房仲業（案18375）的接觸客戶。案18518匡列接觸者40人，其中1人居家隔離，初步篩檢均陰性。

新北市政府衛生局今天下午發布板橋確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例案18518，是1月23日遭匡列的北市房仲業確診者的接觸者，在隔離期間採檢核酸檢測PCR陽性、Ct值19.4，已經收治專責病房隔離治療。

衛生局說，個案18518的職場在台北市，目前匡列居住新北的接觸者共40人，其中1人居家隔離，都已安排採檢，活動足跡也通知清潔消毒，感染源需要疫調釐清。

衛生局長陳潤秋在疫情說明時表示，接觸者初步篩檢都是陰性。疫調同時也公布確診者1月14日至22日在台北捷運江子翠站至台北世貿站、全家便利超商、火鍋店、全聯賣場、家樂福賣場的公共足跡，呼籲足跡有關聯民眾自我健康管理。

陳潤秋接受中央社記者訪問表示，目前案18518收治醫院，新北的專責病床量能尚足以因應目前所需。至於個案公共足跡的疫調，也充分交叉運用實聯制與手機電子信號，有必要時會發布簡訊通知；她仍呼籲民眾到公共場所要落實實聯制，保護自己也保護別人。

副市長劉和然在疫情說明時表示，雙北為共同生活圈，只要有確診個案，立即疫調與匡列。春節期間，盼中央與市府官員、民眾避免到大型群聚場所，外出務必要留下實聯制資料。新北集中檢疫中心與醫院專責病房也已做好準備，甚至可支援外縣市。

劉和然說，春節期間在中和環球購物中心開設疫苗機動接種站，除夕（1月31日）、大年初一（2月1日）休息2天外，其他時間每天有1000劑名額施打疫苗。初三（2月3日）後有31個診所與2家醫院持續接種疫苗，呼籲符合資格民眾把握機會儘早接種，保護自己也保護家人，安心過好年。

市長侯友宜今天前往中和區前國防管理學院中正堂關心長者接種情形，他感謝醫護人員協助接種疫苗；新北市截至1月23日第3劑的接種完成率為18.3%，65歲以上長者及慢性病患者都是重症的高風險族群，希望儘速完成接種疫苗。（編輯：李錫璋）1110125

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