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高雄男大生返台北傳染給家人 病毒基因定序與高雄港群聚相同
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疫情
新聞專題
疫情10/300

旗津活動史染疫男大生定序出爐 同高雄港相關個案

2022/1/25 14:39（1/25 14:58 更新）
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國內25日新增4例與高雄港相關個案，累計55例。圖為高雄港118號碼頭管制站。（中央社檔案照片）
國內25日新增4例與高雄港相關個案，累計55例。圖為高雄港118號碼頭管制站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北25日電）中央流行疫情指揮中心今天下午說明，1例為有旗津活動史20多歲男大生（案18309），回台北後傳染給媽媽，據最新定序結果，確定此個案序列與高雄港相關個案相同。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，高雄港一家3口個案都檢出Omicron菲律賓株（BA.2），是第8條Omicron本土傳播鏈，今天新增4例與高雄港相關個案，累計55例。

案18309在高雄讀大學，Ct值24，15日回家有發燒，自行服藥；18日媽媽有咳嗽症狀，19日發燒，20日母子去診所就醫時被建議快篩，發現陽性後至醫院做PCR，21日確診。

據疫調發現，案18309的足跡與高雄港工作相關人員案18156、案18186有足跡重疊，研判因此接觸傳染。指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，據案18309基因定序結果，確定為Omicron變異株，且與高雄港群聚疫情相同，但強調以現階段證據仍無法判定高雄港群聚與北部疫情有關。（編輯：陳政偉）1110125

案18309在高雄讀大學，Ct值24，15日回家有發燒，21日確診。（指揮中心提供）
案18309在高雄讀大學，Ct值24，15日回家有發燒，21日確診。（指揮中心提供）
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