帛琉旅遊疫情警戒升至三級 旅遊泡泡確定喊卡

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北25日電）帛琉COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，旅遊泡泡喊卡！指揮中心指揮官陳時中今天宣布，帛琉旅遊疫情警戒提升到第三級，入境檢疫比照其他國家入境旅客。

帛琉近期疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心20日起加嚴帛琉泡泡檢疫，所有入境旅客須住5天集中檢疫所，昨天也驗出2名帛琉入境旅客確診。

陳時中下午在疫情記者會宣布，帛琉近7天每天平均新增72例確診個案，累計651例確診，即日起帛琉旅遊疫情升到第3級，跟其他國家一樣，入境管制方式也比照辦理。

他說，建議民眾避免到帛琉非必要旅遊，29日帛琉入境航班也將取消，此後航班根據合約處理。（編輯：李明宗）1110125