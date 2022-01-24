台灣馳援口罩、快篩劑 帛琉總統：顯示堅實邦誼

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（中央社記者鍾佑貞台北24日電）帛琉近期COVID-19疫情升溫。外交部今天表示，為協助友邦帛琉抗疫，外交部即時援贈成人口罩及快篩試劑等防疫物資22日運抵帛琉。帛琉總統惠恕仁感謝台灣即時馳援，顯示雙方堅實的邦誼及友好。

外交部傍晚發布新聞稿指出，外交部援贈帛琉6萬2500片成人口罩、1萬片兒童口罩及500劑快篩試劑等防疫物資。新光醫院、秀傳醫院、泰博科技也派遣醫療團隊赴帛琉及捐贈醫療物資。

外交部說，捐贈儀式於帛琉機場停機坪舉行，由駐帛琉大使黎倩儀與帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）共同主持。惠恕仁感謝台灣在帛琉上週提出防疫請援需求後即快速回應，再次顯示雙方堅實的邦誼與友好關係。

惠恕仁並感謝台灣在醫療人力吃緊時，仍發揮人道精神接受帛琉轉診病患。黎倩儀表示，面對新一波Omicron疫情，台灣將致力協助友邦帛琉抗疫，期盼台帛合作遏止疫情，早日恢復正常生活及雙邊往來。

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外交部指出，在這次援助帛琉任務中，新光吳火獅紀念醫院派遣感染科主任黃建賢等4人醫療團隊趕赴帛琉，另捐贈1萬劑抗原快篩試劑、200劑快速PCR試劑等醫療物資。彰濱秀傳紀念醫院贈送動靜脈穿刺針組，泰博科技股份有限公司贈帛琉1萬劑國產抗原快篩試劑，中華航空則減免部分人道物資空運費用。

外交部表示，帛琉是台灣重要的太平洋友邦，雙方邦誼深厚堅實。外交部及駐帛琉大使館將持續密切關注帛琉疫情發展，並隨時評估提供後續援助的必要性，與帛琉一同抗疫。（編輯：蘇志宗）1110124