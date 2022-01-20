帛琉疫情升高 旅行社宣布退費不收5％補償費

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台帛旅遊泡泡檢疫措施加嚴，旅遊業者20日紛紛宣布，扣除必要費用後，不收5％的補償費用。（圖取自facebook.com/officialpva）

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（中央社記者余曉涵台北20日電）台帛旅遊泡泡檢疫措施加嚴，觀光局今天公布退費措施，旅遊業者紛紛宣布，扣除必要費用後，不收5％的補償費用。

台帛旅遊泡泡檢疫措施加嚴，交通部觀光局表示，考量帛琉當地旅遊風險已提升，針對退費旅客，旅行社可扣除必要費用後，向旅客收取不超過5％的補償費用。

對此，雄獅旅遊宣布配合中央疫情指揮中心及交通部觀光局政策，凡旅客訂購帛琉團體旅遊商品，即日起可依照國外旅遊定型化契約範本第15條規定辦理退費，除扣除已代繳的行政規費及已支付必要費用外，其餘全數退回給旅客，不另收取5％費用。

KKDAY也表示，將僅扣除已代繳行政規費及已支付必要費用，其餘款項KKday將全額退回、不收取任何費用。

KKDAY說，若旅客有意延後行程，將可開放在原訂航班起飛前5個工作日提出延期申請，旅客皆可享免手續費改期的特殊專案，可更改訂位至2022年6月份以前已公布任一華航直飛航班，已支付費用將全額保留不收取任何手續費。

KKDAY表示，即日起自帛琉入境台灣的旅客於航班落地後將全面PCR採檢，並直送集中檢疫所檢疫5天，之後9天進行加強版自主健康管理，在加強版自主健康管理期間的第13~14天進行快篩，並需再做一般的自主健康管理7天，共21天，KKday將提供所有旅客自檢疫所返家專車接駁服務，並贈送防疫解憂禮盒一份。（編輯：陳清芳）1110120