疑Omicron入侵 帛琉累計189人確診

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帛琉近期爆發一波疑Omicron引起的疫情，截至19日累計189人確診。（圖取自facebook.com/officialpva）

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）太平洋友邦帛琉維持近2年「零確診」紀錄，目前爆發一波疫情，當地媒體報導，這波疫情最可能是由Omicron變異株引起。帛琉衛生部通報，今天新增22人確診，累計189起確診案例。

帛琉衛生部今晚在官方臉書發布最新疫情資訊，今天新增22人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），自去年8月20日以來，全國累計189起確診案例，其中包括9起社區案例、161起案例與旅行有關，以及19起已康復的案例。

衛生部指出，目前有603人隔離中，無人住院。

帛琉媒體「島嶼時報」（Island Times）18日報導，帛琉維持近2年COVID-19零確診，目前正經歷一波疫情。根據疫情傳播速度及特徵，美國派駐帛琉的醫生及當地醫生研判，目前這波疫情最可能是由Omicron變異株引起。

台灣與帛琉目前實施「旅遊泡泡」，自帛琉入境台灣的旅客無須隔離檢疫，僅須自主健康管理，這也代表有帛琉旅遊史的返台民眾可有限度在社區內移動。

台灣疫情指揮中心發言人莊人祥表示，近期將與帛琉衛生部進行視訊會議，以利更了解當地本土疫情狀況，後續再評估是否須調整「帛琉泡泡」相關檢疫措施。（編輯：黃自強）1110119