帛琉本土疫情加劇 新光醫院急送萬劑快篩支援

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COVID-19疫情以來，原是本土零確診的帛琉近期病例快速增加。（圖取自facebook.com/officialpva）

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）COVID-19疫情以來，原是零本土確診的帛琉近期本土病例快速增加，新光醫院規劃22日將派醫療隊送1萬劑快篩等物資，協助圍堵疫情；疫情指揮中心則研擬評估是否加嚴「帛琉泡泡」。

帛琉本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，長期投入帛琉醫療外交的新光醫院副院長洪子仁今天晚間告訴中央社記者，帛琉政府上週主動向新光醫院提出請求，希望新光醫院可提供防疫協助，雙方已進行2場視訊會議，即時掌握帛琉現況。

洪子仁表示，當地初步推估本土個案可能與關島境外移入病例有關，帛琉政府希望台灣派出醫療隊協助。新光醫院帛琉COVID-19防疫醫療團預計1月22日出發，由感染科主任黃建賢率團，帛琉專案經理羅德毓與微生物組醫檢師李景耀、RCC胸腔重症專科護理師吳秀麗共4人支援。

除派出醫療團隊支援檢疫與疫情調查，洪子仁說，這次團隊也會帶著防疫物資赴帛琉，捐贈物資為外交部提供為主，包含1萬多劑快篩試劑、一般外科成人口罩6萬片、兒童口罩1萬片；新光醫院預計捐贈N95口罩1500片、快速PCR試劑150劑、血氧機65台等防疫物資。

洪子仁說，據了解，帛琉已有超過9成人口完整接種COVID-19疫苗，當地確診者都是輕症及無症狀感染者，暫時沒有重症病患。這次新光醫療團隊的首要任務就是協助帛琉精進防疫策略，避免社區爆發大規模群聚，導致醫療量能不足，增加確診個案重症、死亡風險。

現行「台灣、帛琉旅遊泡泡」，自帛琉入境國內的旅客無須隔離檢疫，僅須自主健康管理，意味有帛琉旅遊史的返國民眾可有限度在社區內移動，洪子仁坦言，帛琉已有本土案例，返台者僅須完成自主健康管理，確實會使社區風險增，現階段自帛琉的入境檢疫規範須適度調整。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，目前掌握在帛琉短時間出現約8名本土個案，近期將與帛琉衛生部進行視訊會議，以利更了解當地本土疫情狀況，會儘速收集帛琉疫情資料，後續再評估是否須調整「帛琉泡泡」相關檢疫措施。（編輯：陳政偉）1110119