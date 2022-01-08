指揮中心將討論除帛琉外通列高風險國家 擬取消強制集中檢疫

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考量Omicron疫情全球延燒，疫情指揮中心11日將討論把帛琉以外的國家通通列為高風險國家，但不再強制旅客入住集中檢疫所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）考量Omicron疫情全球延燒，不僅限於南非等重點高風險國家，疫情指揮中心11日將討論把帛琉以外的國家通通列為高風險國家，但不再強制旅客入住集中檢疫所。

Omicron變異株在全球掀起另一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全球有34國單週新增的確診病例再創新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前全球疫情都很嚴峻，除了美國、法國單日新增數十萬例以上確診病例，和台灣同為島國的澳洲單日確診也多達7.7萬例，日韓疫情也蠢蠢欲動。

陳時中說，11日將討論把帛琉以外的國家，通通列入疫情高風險國家，並在檢疫14天的前提下，根據每人狀況不同選擇7+7、10+4或14天檢疫等規定；正因所有人都要檢疫14天，因此未來同機即便有確診病例，前後2排旅客也不用從檢疫改為隔離。

指揮中心發言人莊人祥會後接受媒體電話聯訪時表示，去年底國際間對於新出現的Omicron變異株還不了解，因此英國率先針對南非多國祭出禁航令，台灣也比照將南非多國列為高風險國家，所有入境旅客一律入住集中檢疫所。

不過，莊人祥表示，目前Omicron疫情已在全球傳播，不限於南非國家，因此打算將帛琉以外的國家通通列為高風險國家，但不再強制要求入住集中檢疫所。（編輯：陳政偉）1110108