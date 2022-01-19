陳時中：印度、東南亞航班旅客落地採檢20日實施

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指揮中心指揮官陳時中19日宣布，20日0時起將對印度及東南亞等短程航班實施落地採檢。圖為11日長程航班旅客落地採檢情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，20日0時起將對印度及東南亞等短程航班實施落地採檢，預計明天將增加10多個航班，並強化機場防護措施和裝備因應。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，加上適逢春節歸國潮，中央流行疫情指揮中心昨天宣布將落地採檢範圍從長程航班擴大至短程航班。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，考量印度、東南亞疫情持續升溫且落地採檢標準流程逐漸成熟，20日0時起將增列印度及東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡）航線航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，預計明天新增10多個航班須落地採檢。

陳時中表示，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿/集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。

陳時中強調，桃園機場實施落地採檢以來共檢驗3934人，其中247人陽性，這2天陽性率接近5％，也發現有人員重複使用防水隔離衣，未來將明確要求不得重複使用，也會供應充足，讓民眾安心。

指揮中心指出，目前旅客抵台時須進行「落地採驗」之的航班包括歐美、中東、紐澳及本次新增的印度、東南亞航線航班，籲請旅客配合入境檢疫作業。

指揮中心再次強調，入境旅客抵台時應主動配合邊境檢疫措施，並依指揮中心規定的交通方式前往檢疫地點，同時遵守檢疫期間各項檢疫、防疫措施，落實全民共同抗疫，以維護國內社區安全。（編輯：陳清芳）1110119