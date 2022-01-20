帛琉出現確診案例 旅遊泡泡退費規則出爐

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（中央社記者余曉涵台北20日電）帛琉旅遊泡泡檢疫措施加嚴，交通部觀光局表示，考量帛琉當地旅遊風險已提升，針對退費旅客，旅行社可扣除必要費用後，向旅客收取不超過5%的補償費用。

原是零本土確診的帛琉近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例快速增加，中央流行疫情指揮中心今天宣布加嚴帛琉旅遊泡泡的檢疫措施，指揮官陳時中今天晚間宣布，帛琉旅遊泡泡管制加嚴，自帛琉入境台灣需住集中檢疫所5天。

針對旅遊泡泡的旅客，交通部觀光局發出新聞稿公布旅客參團解約退費處理原則，綜合衡酌疫情發展等因素，考量帛琉當地旅遊風險已提升，旅客參團解約退費處理原則建議依據國外旅遊定型化契約範本第15條（出發前客觀風險事由解除契約）規定辦理。

也就是說，即旅行社得扣除已代繳行政規費及已支付必要費用，另得向旅客收取不超過5%旅遊費用做為補償。

根據統計，22日參與台帛旅遊泡泡有37人，26日17人，29日71人，2月2日有43人。

根據國外旅遊定型化契約第15條規定，出發前所前往旅遊地區之一，有事實足認危害旅客生命、身體、健康、財產安全之虞者，得解除契約，但解除之一方，應另按旅遊費用補償他方，不得超過5%。

觀光局說，將視帛琉疫情發展，配合指揮中心調整旅行團相關防疫措施作為。

觀光局也指出，旅客與旅行社間如因此衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。（編輯：吳協昌）1110120