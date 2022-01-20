帛琉疫情升溫 陳時中：2指標決定旅遊泡泡去留

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北20日電）帛琉疫情升溫，自帛琉入境台灣檢疫將加嚴。指揮中心指揮官陳時中今天說，目前帛琉旅遊泡泡還沒破，但將觀察帛琉社區傳染、群聚疫情狀況，作為帛琉泡泡去留2大指標。

原是零本土確診的帛琉，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例快速增加，短短幾天已破百例確診，中央流行疫情指揮中心今天下午與交通部觀光局、帛琉政府開視訊會議討論此事。

陳時中下午到疾管署記者室說明會議結論，考量帛琉疫情有升溫可能，1月22日起自帛琉入境台灣須進行PCR採檢、公費入住集中檢疫所5天，接續加強自主健康管理9天，再進行一般自主健康管理7天，並加強採檢頻率。

（指揮中心提供）

陳時中表示，因帛琉旅遊泡泡規定臨時加嚴，新增的PCR或快篩採檢全面公費支應，有醫療需求者則直接送往醫院隔離；新光醫院目前也派遣醫療團前往帛琉，事前已提出防疫計畫，醫療團短時間內不會返台。

有媒體詢問，加嚴政策一出，是否代表帛琉泡泡已破。陳時中認為，帛琉泡泡還不算破，旅客還是能去，只是有部分區域禁止旅遊活動，算是特殊狀況。

但他強調，相較帛琉泡泡破滅與否，出遊旅客的安全以及回台後對社區的影響，才是指揮中心關注的焦點，目前掌握帛琉當地僅9例本土個案，已加強嚴管邊境，因此還算可放心，但一定要提高警覺。

未來帛琉泡泡破滅與否，主要觀察帛琉本土疫情變化以及確診個案是否大增，陳時中透露，本土疫情變化主要觀察2大警戒指標，包括本土是否出現社區傳染、是否出現相關群聚。

陳時中說，若帛琉當地疫情沒有特殊變化，將持續觀察3到4週，一旦有變化就會採取行動。他也呼籲，未來有訂票前往帛琉旅遊的民眾，要做好心理準備。（編輯：張雅淨）1110120