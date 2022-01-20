更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情26/300

帛琉疫情升溫 旅遊泡泡不排除加嚴管制

2022/1/20 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）帛琉境內疫情升溫，台帛旅遊泡泡可能生變，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天下午將與帛琉當局視訊會議，待開會評估當地風險，不排除加嚴管制。

原是零本土確診的帛琉近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例快速增加，但現行「台灣、帛琉旅遊泡泡」旅客回台後僅須自主健康管理，有醫師呼籲調整自帛琉入境檢疫規定。

陳時中今天下午疫情記者會中表示，初步掌握，帛琉當地疫情是從1月13日至16日開始，與境外移入的關島旅客有關，最近一週疫情進展快速，強調指揮中心絕對不會對自帛琉入境檢疫規範漠不關心，從帛琉來台的最近班機為1月5日，帛琉當時疫情非常低，現階段台灣個案也無與帛琉入境者相關。

陳時中說，近期帛琉139例境外移入個案為機場攔截，有9例本土個案，本土疫情還算穩定，但不知道139例境外移入個案隔離情況；指揮中心今天下午將與交通部觀光局等相關單位將和帛琉展開視訊會議，了解當地邊境管理策略，台帛旅遊泡泡下一步將在開會後決定，不排除有加嚴管制。（編輯：陳政偉）1110120

延伸閱讀
帛琉旅遊泡泡加強版1/22起適用 入境台灣需住集中檢疫所5天台帛旅遊泡泡慘澹 王國材：目標12月航班穩定協助行銷挺友邦觀光 王國材盼減少檢疫要求
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀