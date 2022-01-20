帛琉疫情升溫 旅遊泡泡不排除加嚴管制

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）帛琉境內疫情升溫，台帛旅遊泡泡可能生變，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天下午將與帛琉當局視訊會議，待開會評估當地風險，不排除加嚴管制。

原是零本土確診的帛琉近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例快速增加，但現行「台灣、帛琉旅遊泡泡」旅客回台後僅須自主健康管理，有醫師呼籲調整自帛琉入境檢疫規定。

陳時中今天下午疫情記者會中表示，初步掌握，帛琉當地疫情是從1月13日至16日開始，與境外移入的關島旅客有關，最近一週疫情進展快速，強調指揮中心絕對不會對自帛琉入境檢疫規範漠不關心，從帛琉來台的最近班機為1月5日，帛琉當時疫情非常低，現階段台灣個案也無與帛琉入境者相關。

陳時中說，近期帛琉139例境外移入個案為機場攔截，有9例本土個案，本土疫情還算穩定，但不知道139例境外移入個案隔離情況；指揮中心今天下午將與交通部觀光局等相關單位將和帛琉展開視訊會議，了解當地邊境管理策略，台帛旅遊泡泡下一步將在開會後決定，不排除有加嚴管制。（編輯：陳政偉）1110120