帛琉旅遊泡泡加嚴管制 22日行程多數旅客放棄

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）中央流行疫情指揮中心宣布，明天起帛琉旅遊泡泡管制加嚴。明天剛好有前往帛琉的旅遊團，旅行社聯絡旅客後，已陸續收到多數旅客放棄行程回應。

華航是目前唯一經營台灣往返帛琉的航空公司，1月有4個來回航班，包括5日、22日、26日及29日。

帛琉旅遊泡泡返台入境管制原本除了PCR外，只有加強版與一般版的自主健康管理。指揮中心昨天宣布，明天起自帛琉入境者，須5天公費入住集中檢疫所，第5天進行PCR採檢，陰性者改9天加強版自主健康管理，期間還要做2次居家快篩及再次PCR檢驗。

旅遊電商平台KKday今天接受中央社記者訪問說，明天帛琉團旅客有9人，上午一一電話聯繫後，旅客都確定明天的行程不會出發，正考慮要延期或取消，明天的團費扣除已代繳的行政規費及已支付必要費用外，其餘全數退回。

KKday說，旅客若有意延後行程，在原訂航班起飛前5個工作日提出延期申請，旅客可更改訂位至今年6月以前已公布的任一華航直飛航班，已支付費用將全額保留不收取任何手續費，如因更改行程天數有異、差額可多退少補。

雄獅旅遊接受中央社記者訪問表示，明天的帛琉旅遊團，多數旅客也是選擇放棄，仍有極少數堅持出發，另目前也陸續接到旅客詢問過年期間帛琉行程的退訂事宜，公司將依照合約扣除必要成本後，全額退費，讓旅客自行判斷是否取消旅遊計畫或如期出發。

華航昨晚回應，台帛航線後續營運安排，視旅客訂位及取消狀況，滾動檢視調整。（編輯：管中維）1110121