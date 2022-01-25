高雄新增3例本土病例 高科大學生與高港傳播鏈有關

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（中央社記者蔡孟妤、洪學廣高雄25日電）高雄市政府表示，高雄市今天新增3例COVID-19本土病例，另有1例在外縣市疫調確診，均為與原先確診者有接觸、匡列者。另高科大學生病毒株也確認與高雄港傳播鏈相同。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後記者會，高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中、衛生局簡任技正潘炤穎等人出席說明疫情。

潘炤穎表示，高雄市新增3例確診者包括案18515、18516、18517，但要聲明的是，另有1例是屬於確診者的接觸者，轉介到外縣市地方政府經由疫調確診。

潘炤穎說，案18516也是從事船舶相關行業，是前鎮區船舶零件供應商，與原先的確診者案18307、18187於14日、15日有近距離接觸而確診。

潘炤穎並指，案18517則是主動到社區篩檢站篩檢確診，但也曾與原先確診者18469於20日下午有面對面接觸，18469確診後，18517有所警覺，主動到檢而確診。另案18515則是原先確診者18401的配偶。

陳其邁補充說明，案18517也是匡列對象，自己也有警覺性，主動到站篩檢。陳其邁強調，市府採匡列隔離及社區擴大篩檢，是雙重保險，也更能找出確診者。

另外，市府也公布3名確診者足跡，包括三民區八方雲集、7-ELEVEN嫩江門市及鼓山門市、鼓山區公所、鼓山第一公有零售市場、十全菜市場、屈臣氏察哈爾門市、中油漁港路站、旗津區傳統市場等。

中央也將原先案18156在診所接觸的案18216、18217、18218改判為陰性，取消3人案號。市府表示，確診與否，由中央確認判定。

至於此前傳染源不明的高科大確診學生，陳其邁今天說，這名學生是屬於Omicron菲律賓病毒株，跟高雄港傳播鏈的病毒株一樣，可認定與高雄港有關，但感染來源仍需查找，會比對其他確診者電子足跡及旗津活動情形，加強查找。（編輯：黃世雅）1110125