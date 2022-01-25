疫情仍處警戒期 指揮中心將公布春節防疫指引

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北25日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前疫情仍處警戒期，若沒有持續擴大，預計到2月7日整體疫情才會比較明朗，這2天將公布春節防疫指引，供民眾參考遵循。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，再過幾天就是農曆春節假期，民眾如何防疫，避免疫情再爆發，備受矚目。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前國內整體疫情仍處於觀察階段，處於警戒期，若疫情沒有持續擴大，預計觀察到2月7日才比較明朗。

陳時中指出，因應春節，這2天將公布春節防疫指引，內容非常原則性，大致就是請民眾盡量不要到人潮太擁擠的地方，像是實體過年大型活動、夜市等，外出用餐也不要停留太久、沒吃東西的時候要戴口罩，另外也應勤洗手、戴口罩、打疫苗，簡單的事只要認真做都對防疫有幫助。

有媒體詢問，春節民眾返鄉、南北人流移動，年後是否可能爆發新一波疫情，升3級警戒機率多高？

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陳時中表示，國際間的疫情比台灣高上萬倍，昨天國際間也新增約300萬例，比原本預估的400萬例來得低，相較之下，台灣還是只有零星個案，將持續全力疫調、防堵疫情，盼讓大家過安心好年

對於台灣是否要與病毒共存，陳時中指出，全世界已有數百萬人感染Omicron變異株，要完全阻隔病毒非常困難，但目前指揮中心還是以努力清零為目標，繼續做疫調、匡列，爭取時間，讓防疫整備做更好、醫療應變能力更強、疫苗打更多，跟時間賽跑，能夠爭取的時間愈多，台灣就愈安全。（編輯：陳政偉）1110125