台南增2例確診 分遭境外移入感染及高雄群聚

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市持續212天COVID-19無確診病例破功，台南市長黃偉哲今天在防疫記者會公布2名女性確診，其中1人因照顧境外移入外孫女而遭感染，另1人是高雄群聚染疫。

黃偉哲下午在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，台南新增案18522及案18533確診病例，市府雖不盲目追求「加零」，但仍會加開疫苗施打站，不縱容違規行為，以截斷傳染鏈。

台南市政府衛生局長許以霖公布這2例確診病例的足跡圖時表示，案18522是中西區70多歲女性，她的家人案17624（40多歲女兒）、案17592（10多歲長外孫女）及案17408（未滿10歲小外孫女）1月6日自美國入境。

其中，案17408於7日確診，案17624前往醫院照顧後在11日確診，案18522照顧案17592，但案17592於11日確診，案18522居家隔離，隔離期滿後採檢，24日確診，全案僅匡列1名親友。

案18533是善化區50多歲女性，她自述曾與高雄案18516接觸，22日出現咳嗽、流鼻水症狀，24日晚間被安排至醫院採檢後確診。

案18533曾於19日至24日間前往台南市甲嘴王肉圓善化店、新化年貨大街、新化東林蝦仁飯、安定區王家麵店等地，全案匡列4名親友居家隔離，以及11人自我健康監測（診所職員4人、王家麵店員工3人、甲嘴王肉圓店員工4人）。

黃偉哲表示，病毒與疫情不會放假，民眾應做好戴口罩、實聯制等防疫措施。

許以霖呼籲民眾莫過度恐慌，應儘速完成疫苗接種。（編輯：戴光育）1110125