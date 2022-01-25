旗津進入加嚴二級防疫措施 14天內暫停大型聚會

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄25日電）因應高雄港區、旗津社區群聚，高雄市長陳其邁今宣布旗津實施加強版二級防疫措施，包括今起14天內暫停大型活動、社區關懷據點暫停服務、餐廳設隔板、卡拉OK戴口罩等。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後記者會，陳其邁宣布旗津加強版二級防疫措施，內容主要為暫停辦理婚宴、廟會等大型集會活動；關懷據點及巷弄長照站、失智據點、日照機構暫停接受服務；當地餐廳用餐需用隔板，落實實聯制；民眾若到卡拉OK、小吃部唱歌務必戴口罩等4措施。

陳其邁提醒，市民只要自1月12日起曾到過高雄港中島商港區，或收到細胞簡訊通知，請立即前往社區篩檢站進行3階段篩檢並加強自主健康管理。至於港區其餘作業區沒收到簡訊人員，也須進行PCR篩檢，並於7天後快篩。若收到簡訊無故未到者，可依傳染病防治法處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。

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他也重申，希望所有旗津在地居民和當地工作者儘速到社區篩檢站採檢；當地所有醫療院所只要發現呼吸道症狀就醫民眾，也應一律轉診做PCR篩檢；只要是在確診熱區民眾，也要進行加強自主健康管理，不可搭乘大眾運輸工具等。

陳其邁說，旗津做工的人很多，所以防疫措施規定雖然比較嚴一點，但市府為了控制社區風險不得已為之。大家按部就班把公共衛生做好，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，14天內暫停大型活動聚會。也拜託大家過年期間若有走春，把個人防護措施做好，過年前趕快打疫苗。（編輯：黃世雅）1110125