高雄學童快篩陽性幼兒園停課 衛生局：疑似個案待PCR採檢釐清

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高雄某幼兒園25日因疑有學童確診緊急停課，高市衛生局表示，這名學童是以家用快篩試劑呈現陽性，目前待PCR採檢結果。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄25日電）高雄某幼兒園今天因疑有學童確診緊急停課，衛生局簡任技正潘炤穎回應，這名學童是以家用快篩試劑呈現陽性，目前轉介醫療院所進行PCR採檢等待結果，屬疑似個案。

高雄市今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，另有1例在外縣市疫調確診，但高雄某間幼兒園上午即因接獲一名學童快篩呈現陽性，園方緊急停課，更指學童與確診者足跡重疊。

對此，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎下午在防疫會議中接受媒體聯訪回應，以市府目前SOP來說，只要民眾就醫有相關症狀就會發放家用快篩試劑，若呈陽性也會通報轉介醫療院所進行PCR採檢，是否確診要以PCR採檢結果為主。目前這名學童仍在等待PCR採檢結果，所以屬於疑似個案。

另外，市府持續在中島商港區、旗津等染疫熱區附近進行匡列隔離、社區擴大快篩，盼迅速找出感染源，切斷傳播鏈。市長陳其邁表示，目前高雄港中島管制站跟旗津社區篩檢站共篩了3萬1322人，其中有13人呈PCR陽性。

陳其邁指出，市府自20日起針對松青幼兒園、建國國小、案18157兩工作地擴大篩檢851人，結果全數呈現陰性。另外高雄港中島管制區共採檢1萬5006人，其中7人呈現陽性；旗津各社區篩檢站已採檢1萬6326人，其中6人呈陽性。

他說明，旗津區設籍人口約有2萬8000人，目前實際住在那人口約有6成，但也有許多來旗津做生意或工作人口，現稱旗津篩檢率約35%是以戶籍人口為分母。市府也正請警察與里幹事、里長協助，希望大家出來快篩。

他也提醒，市民只要自1月12日起曾到過高雄港中島商港區，或收到細胞簡訊通知，請立即前往社區篩檢站進行3階段篩檢並加強自主健康管理。至於港區其餘作業區沒收到簡訊人員，也須進行PCR篩檢，並於7天後快篩。若收到簡訊無故未到者，可依傳染病防治法處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。

陳其邁重申，希望所有旗津在地居民和當地工作者儘速到社區篩檢站採檢；當地所有醫療院所發現呼吸道症狀就醫民眾，也應一律轉診做PCR篩檢；只要是在確診熱區民眾，也要進行加強自主健康管理。

另外，旗津防疫措施也同步加嚴，除暫停辦理婚宴、廟會等大型集會活動，關懷據點及巷弄長照站、失智據點和日照機構也暫停接受服務；當地餐廳用餐更需用隔板，落實實聯制；民眾若到卡拉OK、小吃部唱歌務必戴口罩。請市民把個人防疫措施做好，並趕快打疫苗。（編輯：謝雅竹）1110125