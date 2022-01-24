高雄擴大採檢1.8萬多人 一般社區民眾仍零確診

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄24日電）高雄市今天新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，均與高雄港傳播鏈有關。市長陳其邁說，市府擴大採檢，至今已篩檢1.8萬多人，目前一般社區民眾仍無確診案例。

陳其邁下午在高雄市政府防疫會議後記者會表示，高雄市上週擴大篩檢至今已篩檢1.8萬多人，其中高雄港中島管制區在34碼頭、118號碼頭、貨櫃屋及周邊修造船廠共採檢9031人，目前PCR採檢結果，共6人陽性確診。

陳其邁說，高雄港中島管制區採檢者包括修船工人、工程行員工或船靠岸整補時，接觸的日用品、機電、油漆、水電等補給人員等；其次是與確診者有接觸匡列的對象，包括松青幼兒園、建國國小及確診者工作地等共採檢851人，目前都陰性。

此外，市府也在旗津廣濟宮、旗津醫院、高科大旗津校區及前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村等地設社區篩檢站，陳其邁說，社區篩檢站的篩檢對象，有匡列接觸者及一般民眾，共篩檢8810人，目前社區民眾零確診，匡列採檢者5人確診。

陳其邁說，市府採取擴大篩檢方式，主要是希望盡快找到感染源並及早匡列隔離，或確認社區是否有潛在傳播鏈等，把潛在隱形傳播鏈阻斷。他也再此呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己和家人。（編輯：陳仁華）1110124

（高雄市政府提供）