高雄再增設5篩檢站 市府籲旗津民眾盡快採檢

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高雄市政府24日在旗津設立5個COVID-19社區篩檢站，希望及早發現社區內個案，阻斷社區傳播鏈。上午9時開站，民眾陸續到場等候篩檢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）為阻斷社區傳播鏈，高市府今天在旗津設立5個COVID-19社區篩檢站，採檢範圍擴大到全旗津居民與工作人員，盼找出社區個案。上午9時開站，民眾就已陸續到場等候篩檢。

高雄市政府衛生局今天發布訊息表示，上午9時到晚上10時在廣濟宮、福壽宮、高科大旗津校區、旗津醫院，及上午9時到12時在高鼎造船廠等處，設立COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區篩檢站，並由民政局、里長協助宣導讓旗津民眾出來篩檢，希望及早發現社區內個案，阻斷社區傳播鏈。

衛生局說明，因不少與港埠輪船作業相關的維修工程作業公司行號位在旗津，確診個案足跡也較多，將擴大旗津社區篩檢，呼籲不論居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快到社區篩檢站篩檢，及早發現個案、預防傳播風險。

根據高雄市政府統計，旗津區共有近3萬人口，有不少港埠輪船作業相關的工廠、公司都在旗津，都是這波篩檢的對象。早上9時起，就陸續有旗津居民到社區篩檢站等候篩檢。

高雄與新光輪群聚有關的COVID-19案例持續增加，其中多名曾登上日前停靠在旗津118號碼頭的新光輪船工作，並有位在旗津的工程行員工，累積已達42例。高雄市長陳其邁昨天在市府防疫會議上也說，現在已從第1波指標個案，進入到第2波工程行群聚傳染。（編輯：郭諭儒）1110124