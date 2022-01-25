旗津擴大社區篩檢僅達35% 高市府動員逐戶通知

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄連日出現COVID-19本土病例，高市府在旗津區設社區篩檢站，進行擴大篩檢。高雄市長陳其邁今天表示，目前僅35%旗津社區民眾前往篩檢，將請里幹事、里長逐戶通知篩檢。

陳其邁今天在臉書（Facebook）表示，近日高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情Omicron變異株的傳播感染，幾乎都是由高雄港新光輪群聚感染引起。

陳其邁指出，市府採取「疫調」及「擴大篩檢」策略，全力防堵病毒到社區；也希望藉此及早找出隱形傳播鏈，進一步遏止病毒傳播。

陳其邁也向參與擴大篩檢的醫護團隊，以及所有配合篩檢的市民與疫調匡列接觸對象，表達誠摯感謝。

陳其邁說明，1月12日起有進出或曾到過高雄港中島商港區、旗津造船廠、修船廠區等相關接觸風險的民眾或工作人員，約2000餘人，包括很多包商、顧客等，會用簡訊通知篩檢。

陳其邁說，收到簡訊，務必到社區篩檢站，進行3階段篩檢，即每3天分別進行核酸檢測（PCR）、PCR、快篩採檢，並遵照加強型自主健康管理，才可入場工作；收到簡訊未依指示前往者，將以傳染病防治法處以新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

另外，港區其餘作業區採取PCR篩檢，7天後快篩追蹤；旗津所有醫療院所，若有呼吸道症狀，例如頭痛、發燒、感冒等就醫民眾，也一律轉診進行PCR篩檢。

陳其邁也拜託所有旗津在地居民或工作者，盡速到鄰近社區篩檢站採檢，「樓上樓下、厝邊隔壁相揪，趕快去篩檢！」目前只有35%旗津社區民眾前往篩檢，市府也將委由里幹事、里長，一家、一家通知。

高市府已在旗津廣濟宮、旗津福壽宮、高科大旗津校區、旗津醫院等地設社區篩檢站。（編輯：戴光育）1110125