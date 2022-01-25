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疫情12/300

高雄學測考生確診匡列214人 接觸者採檢均陰性

2022/1/25 18:31（1/25 18:51 更新）
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高雄市衛生局證實，24日公布的COVID-19確診者中，有人是學測考生，已匡列居家隔離67人、自主健康管理147人，目前採檢結果均陰性。圖為考生配戴口罩到試場應試。（中央社檔案照片）
高雄市衛生局證實，24日公布的COVID-19確診者中，有人是學測考生，已匡列居家隔離67人、自主健康管理147人，目前採檢結果均陰性。圖為考生配戴口罩到試場應試。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市衛生局今天證實，昨天公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，有人是大學學測考生，已匡列居家隔離67人、自主健康管理147人，並進行採檢，目前採檢結果均陰性，持續檢驗中。

今年大學學測於1月21日至23日舉行，衛生局證實有1名考生在21日發病、24日確診，Ct值為21.2，也屬於高雄港群聚疫情相關個案。

衛生局接受中央社記者訪問表示，這名考生曾於22、23日到試場應考，衛生局已匡列同一試場考生及用餐、備考時有接觸的考生、監考人員等，還有考生所就讀高中曾接觸的師生採檢，並共居家隔離67人、自主健康管理147人。

衛生局表示，與確診考生有接觸者，目前已出爐的PCR採檢結果都是陰性，仍持續檢驗中。試場和考生就讀的高中也均完成清消作業。（編輯：謝雅竹）1110125

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