高雄學測考生確診 教育部：考試時未被匡列

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（中央社記者陳至中台北25日電）111學年度學測日前考完，高雄傳出1名學測考生確診。教育部今天表示，該考生在考試期間，並未被匡列為採檢、居家隔離、確診，而是在結束後依高雄市政府規定前往採檢後確診。

高雄市衛生局今天證實，24日公布的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者中，有一人是學測考生，已匡列居家隔離67人、自主健康管理147人，屬於高雄港群聚疫情相關個案。

教育部今天告訴中央社記者，大考中心接獲高雄市衛生局通知後，已提供該分區考場相關應試資料，全力協助疫情調查。

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教育部指出，試務單位於考前、考試期間都有與各縣市衛政單位保持密切聯繫，但並沒有該名考生被匡列為採檢、居家隔離、確診的訊息。依照規定，考生如果處於居家隔離等狀態，會被安排到隔離試場；確診則不能參加考試。

今年大學學測於1月21日至23日舉行，教育部強調，全程都依防疫措施，要求全體考生進入學校前量測體溫，進入試場教室時雙手噴酒精，全程配戴口罩應試，用餐使用隔板。（編輯：陳政偉）1110125