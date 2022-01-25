自購151.21萬劑莫德納疫苗到貨 效期至4月23日

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台灣自購約151.21萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗，25日由華航CI-161班機以客機載貨運送，班機從韓國仁川國際機場起飛後，下午1時36分運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）台灣自購151.21萬劑莫德納疫苗今天下午抵台，完成通關作業送指定冷儲物流中心存放，待檢驗封緘作業後供計畫所列對象接種，指揮中心表示，這批疫苗效期至4月23日。

台灣自購約151.21萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗，由華航CI-161班機以客機載貨運送，班機從韓國仁川國際機場起飛後，在下午1時36分運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A4機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。

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根據衛生福利部疾病管制署發布的新聞稿表示，疫苗在完成後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種，這批疫苗效期至2022年4月23日。

中央流行疫情指揮中心已於2021年7月22日與美國莫德納（Moderna）公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗做為基礎劑、基礎加強劑或追加劑使用，以因應SARS-CoV-2變異病毒株威脅。（編輯：方沛清）1110125

台灣自購151.21萬劑莫德納疫苗25日下午抵台，班機落地後滑行停靠於A4機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日