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礁溪長榮酒店員工北市足跡曝 含多家信義區百貨

2022/1/25 16:09
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚，台北市衛生局今天公布其中一名員工與友人在台北市的足跡，包含萬華車站、南港火車站、BELLAVITA、新光三越台北信義新天地、微風信義等。

台北市衛生局今天公布外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案（案18495、案18521）公共場域活動史，足跡包含17日到萬華車站、古亭國中地下停車場、BELLAVITA、博多天麩羅山海餐廳（時代店）、新光三越台北信義新天地、Krispy Kreme Doughnuts 松壽門市、遠百信義A13、微風信義、松山高中地下室停車場、南港轉運站及南港火車站。

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衛生局指出，案18495及案18521相關足跡已完成環境噴消，兩人於台北市某大學就讀，最近一次到校日為1月12日，已安排相關師生82人進行擴大採檢，呼籲有足跡重疊的民眾盡快完成PCR採檢，並加強自我健康監測。

此外，衛生局表示，考量部分學生尚未完成疫苗接種，已協調加開學生BNT疫苗特別門診，呼籲尚未完成接種的12到17歲青少年，攜帶家長同意書、COVID-19疫苗接種紀錄卡（黃卡）及健保卡前往接種。（編輯：張銘坤）1110125

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