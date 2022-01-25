礁溪長榮鳳凰酒店群聚案 確診足跡至星巴克、肉多多火鍋

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店爆發群聚，宜蘭縣政府今天公布確診者新足跡，主要集中在宜蘭市與礁溪鄉的火鍋店、文具行、便利商店及咖啡廳，提醒民眾注意。

中央流行疫情指揮中心今天表示，礁溪長榮鳳凰酒店群聚多一名員工案18495的桃園友人染疫，案號是18521，累計6人確診；但宜蘭縣衛生局認為，案18521沒有到過宜蘭，只是與礁溪長榮鳳凰酒店群聚案有關，感染源待釐清，因此這起群聚案至今還是與昨天一樣共5人。

衛生局發布新聞稿表示，礁溪長榮鳳凰酒店群聚案，分別是23日最早被公布的案18443，還有隔天公布的案18468、案18479、案18494、案18495。其中，案18494今天新增足跡，曾於1月23日下午4時許到星巴克礁溪門市外帶咖啡。

案18495也新增足跡，曾於1月18日凌晨到宜蘭市復興路2段的肉多多火鍋店，晚上9時許前往POYA寶雅宜蘭礁溪店；1月23日在金玉堂文具行礁溪店、喜互惠超市礁溪和平店、礁溪鄉溫泉路上的7-11超商泉湧門市、礁溪鄉健康路上的全家超商礁溪健康店，衛生局提醒若有相同足跡的民眾注意自身健康。

衛生局進一步追蹤發現，最早被公布的案18443可能不是第一個被感染者；目前推論案18495的發病時間是在1月18日，是最早發病的個案，加上曾與案18521於1月12日及17日在台北一起上課或逛街，且案18495也曾與這起群聚案確診者同桌吃飯，很有可能是這起群聚案的第一個感染者，感染源待釐清。（編輯：唐聲揚）1110125