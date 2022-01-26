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疫情6/300

台北市松山區某幼兒園老師確診 停課14天匡列180人

2022/1/26 10:23（1/26 10:56 更新）
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台北市教育局26日指出，松山區某幼兒園有老師確診，已要求園方停課14天。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
台北市教育局26日指出，松山區某幼兒園有老師確診，已要求園方停課14天。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市教育局今天指出，昨晚接獲通知，松山區某幼兒園有老師確診，已要求園方即日起原則上停課14天，並協助北市衛生局替幼兒園約180名師生造冊、疫調。

台北市教育局長曾燦金今天上午在公私立國民小學校長會議表示，昨天晚上接獲衛生局通知，某幼兒園有老師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），園方立即通知幼兒園約180名師生。

曾燦金提醒，現在病毒已進入社區，什麼時候爆發還不知道，校長都要提高警覺，可能半夜接獲衛生局通知，馬上就要啟動危機處理小組，建議平時就要成立群組，可馬上下達命令，儘管希望大家都平安，但還是得面對危機。

教育局說明，昨晚接獲衛生局通知，松山區某幼兒園老師確診後，已請園方即日起停課，原則上停課14天，並造冊送衛生局進行疫調。（編輯：戴光育）1110126

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