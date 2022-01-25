桃市府公布遠雄自貿港區個案足跡 蘆竹郵局等14處

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市政府今天上午公布最新遠雄自貿港區個案疫調足跡，包括中華郵政蘆竹郵局、南崁天主教堂、漢堡王台茂店、台灣壽司郎桃園國際路店、桃園區龍安黃昏市場等14處。

桃園機場旁遠雄自由貿易港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，以亞旭電腦公司為主的相關個案截至昨天累計102人染疫。

桃園市政府今天上午公佈最新遠雄自貿港區個案公共場所足跡，個案曾在1月15日至23日去過中華郵政蘆竹郵局、南崁天主教堂、漢堡王台茂店、台灣壽司郎桃園國際路店、肯德基台茂店並搭乘亞通客運703路線。

個案也去過小米之家桃園台茂專賣店、寶雅蘆竹南竹店、家樂福超市南竹店、康是美新龍安門市、大園區紅姊姊咕咕麵、桃園區龍安黃昏市場、家樂福超市桃園龍安店、遠傳電信內壢中華門市等14處。

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桃園市政府表示，上述公共場所足跡均已完成清消，桃園設有11處社區臨時採檢站，鄰近遠雄自貿港區的包含大園市民活動中心、蘆竹採檢站（東溪路停車場）、大園區三和天幕籃球場3處，與移工生活熱區鄰近者，為桃園後火車站停車場、中壢區公民會館2處。

桃園市政府呼籲，1月10日起曾前往加值園區，以及與亞旭電腦、鴻佰科技2家公司有過業務往來者，請儘速前往社區採檢站採檢；市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：陳仁華）1110125