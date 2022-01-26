中國科大2學生確診 師生已放假將就近篩檢

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（中央社記者陳至中台北26日電）中國科技大學今天證實，有2名學生確診COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），由於已放寒假，將請師生就近前往各縣市衛生單位篩檢，不會集中回校採檢。

台北市副市長黃珊珊今天出席中山區市政巡迴講座前接受媒體聯訪表示，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案已延燒到台北市，其中一名員工（案18495）傳染給朋友（案18521），2人皆就讀北市某科大。

部分媒體報導上述是指文山區的中國科技大學，副校長張偉斌今天接受媒體採訪表示，昨天有接獲2學生確診通知，2人曾在12日、15日到校，已提供衛政單位827名學生、17名老師及2名工友與警衛名單。

張偉斌表示，2名確診學生是同班同學，曾到宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店實習，後來各自返回宜蘭、花蓮，因為不舒服而前往篩檢而確診，但學生發病日為1月20日，距離兩人到校已有一段時間，且當時快期末考，學生活動範圍較小，主要接觸核心師生約160、170人。

張偉斌指出，考量師生都已放寒假，要求師生再回學校篩檢反而增加傳播風險，因此會請師生就近前往縣市相關單位篩檢。（編輯：陳政偉）1110126