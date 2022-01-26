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疫情3/300

桃園某幼兒園姐妹染疫案擴大 叔叔、堂弟妹及同學等8人確診

2022/1/26 14:33（1/26 15:52 更新）
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桃園某幼兒園姐妹花染疫案26日新增8名確診者，包括叔叔、堂弟妹等人。（指揮中心提供）
桃園某幼兒園姐妹花染疫案26日新增8名確診者，包括叔叔、堂弟妹等人。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北26日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，昨天新增的桃園某幼兒園姐妹花染疫案，這起群聚今天一口氣新增8名確診者，衛生單位緊急匡列、採檢中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，桃園昨天3名感染源待釐清本土個案，包含一對幼兒園姐妹花及居住在龍潭58歲退休人員，分別因為有症狀就醫及因有就醫需求採檢，才被檢驗出陽性確診，現階段看不出個案與本來在桃園的疫情關聯性，是需要高度注意的案子。

昨天公布感染源不清楚的姐妹花，陳時中說，據疫調，這對小姊妹自幼兒園放學後，經常都在叔叔家與堂弟妹待在一起，經過接觸者匡列採檢後，叔叔以及堂弟妹紛紛確診；另外幼兒園同學及同學家長採檢後也有確診者，這起幼兒園群聚相關案件累計10人確診。

針對龍潭58歲退休人員（案18514）昨天確診後，陳時中說，衛生單位進行接觸者疫調，匡列隔離者定進行採檢，今天新確診4例相關個案。據疫調，雖然案18514自行租屋，但常到姐姐家吃三餐，再加上歌唱足跡多，這名退休人員姐姐以及3名曾經一同吃飯唱歌的接觸者紛紛確診。（編輯：陳政偉）1110126

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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