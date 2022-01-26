亞東醫院母子2人確診 Ct值22、28研判陪病兒先染疫

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新北市亞東醫院26日表示，檢驗出女病患及陪病兒子陽性，Ct值分別為22及28。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市亞東醫院今天表示，針對住院超過7天病患篩檢，檢驗出一名女病患陽性（Ct值22），經緊急篩檢她的家屬，她的兒子為陽性（Ct值28），研判應為兒子先染疫，但需等疫調確認。

新北市板橋區亞東醫院傳出女病人與陪病兒子2人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），新北市長侯友宜今天在市政會議後接受媒體聯訪指出，相關疫調與感染源調查都在進行，初步採檢病房其他患者與醫護人員，核酸檢測（PCR）全為陰性。

亞東醫院透過新聞稿表示，確診者同病室病友與陪病人員、病房護理師等均為PCR陰性，因為全院員工與周邊病家皆為陰性，僅這名確診病患的兒子為陽性（Ct值28），研判應為兒子先染疫，但需要等疫調確認，希望此發現，有助圍堵病毒擴散可能性。

亞東醫院指出，因疫情升溫，1月24日起，院內比照第3級警戒規格防疫，除加強院內實名制與相關防疫措施，更進行嚴格篩檢，亞東醫院全院員工每週普篩超過5000人次，已進行第3輪都是陰性。

醫院表示，這週更對住院超過7天病患篩查，就是在這輪篩檢中，驗出一名女病患陽性（Ct值22）。此病患與先前染疫護理師為不同樓層不同病房，院方會配合疫調，繼續進行相關檢測、清消作業。

侯友宜另在聯訪時指出，感染源仍在釐清，也與亞東醫院聯繫並落實防疫管理，亞東醫院上一波護理師感染確診後，大規模採檢都是陰性；至於是否院內感染，還需進一步調查。

侯友宜表示，初步瞭解，另有一名電視台主播因親人確診，這名主播自我健康管理並回報公司，電視台自主清消。

新北市衛生局昨天公布確診病例案18518，個案為台北市房仲業（案18375）的接觸客戶。對此，侯友宜今天指出，此案所匡列接觸者40人，初步篩檢均陰性，新北衛生單位對個案健康仍穩定掌握中。

新北市政府衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，亞東醫院這起2例確診病例，醫院採取環境清消、環境採檢與人員篩檢、衛生單位疫調、追蹤感染源、病房只出不進作為，這些基本工夫都持續進行中。詳情由中央流行疫情指揮中心公布。（編輯：戴光育）1110126