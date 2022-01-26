多家餐廳爆發群聚感染 陳時中：暫不考慮禁內用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內COVID-19疫情延燒，餐廳出現多起群聚。指揮中心指揮官陳時中表示，暫不考慮禁內用，呼籲防疫要從個人做起。圖為餐飲業者在用餐區加裝防疫隔板。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北26日電）國內COVID-19疫情延燒，餐廳出現多起群聚。指揮中心指揮官陳時中表示，無論有沒有用餐，各場合都可能出現疫情，因此暫不考慮禁內用，呼籲防疫要從個人做起。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天新增46例本土病例，其中有多起群聚疫情都起因於餐廳用餐，外界擔心出現桃園西堤群聚翻版，好奇是否禁止內用。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，若餐廳出現確診病人，同餐廳工作人員、用餐等接觸者因接觸時間長、染疫可能性也變高，但同樣狀況也會發生在工作場域，像是聯邦銀行、桃園亞旭公司、高雄港等，顯示即便沒有飲食也可能導致群聚疫情。

陳時中說，Omicron傳播力強，單以過去公衛手段要求分流上班、關閉場所等方式恐怕已是不切實際的作法，把所有可能群聚的場合都關掉，也可能造成民生問題，因此暫不考慮禁止內用，但會針對已發生群聚的高風險場域，要求停工、匡列及隔離，也呼籲民眾防疫應從個人做起。

陳時中指出，目前雖沒考慮禁止內用，但餐廳內基本的清潔仍然需要注意，餐廳業者要恢復隔板、梅花座，指揮中心也不反對，但沒有強制。

桃園疫情嚴峻，有民眾想取消婚宴會館卻因疫情警戒未升至第3級、沒禁內用，無法退費。陳時中說，這屬於消費行為，相關糾紛屬於消保單位業務。（編輯：陳政偉）1110126