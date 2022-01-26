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疫情15/300

大湳市場母女、染疫孕婦同地用餐 桃園某餐廳增2確診

2022/1/26 15:03（1/26 15:30 更新）
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指揮中心公布，疫調發現，日前公布感染源待釐清的大湳市場母女（案18135、案18154）及桃園染疫孕婦（案18348）都曾在同場所用餐。（指揮中心提供）
指揮中心公布，疫調發現，日前公布感染源待釐清的大湳市場母女（案18135、案18154）及桃園染疫孕婦（案18348）都曾在同場所用餐。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北26日電）指揮中心公布，疫調發現，日前公布感染源待釐清的大湳市場母女（案18135、案18154）及桃園染疫孕婦（案18348）都曾在同場所用餐，這家餐廳再增2例確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒不停，案18135、案18154感染源不明的個案，是一對居住在桃園八德的母女，有兩名同住家人，相關職場為中小企業，已完成採檢、匡列隔離中。另外，桃園染疫孕婦（案18348）為22日公布確診的20多歲女性，Ct值15。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，由於今天桃園某餐廳出現2名新增病例，據衛生單位積極疫調，發現這家餐廳曾是大湳市場母女及染疫孕婦共同足跡，上述桃園感染源待釐清的本土個案雖然彼此不認識，但都是在同餐廳、同時段用餐，現階段確定成為來源尚不明的群聚。（編輯：張雅淨）1110126

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