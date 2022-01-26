錢都八德介壽店群聚感染 桃園市府發細胞簡訊擴大採檢

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天宣布桃園餐廳內用座位減半等3項新措施；錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發生群聚感染，已針對1月16日以後去過的民眾發送細胞簡訊，呼籲一定要出來採檢。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增46例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔29例；桃園市政府衛生局表示，其中有1例（案18612）將校正為新北市個案。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，遠雄自由貿易港區昨天進行居隔二採，新增14人確診，包含亞旭電腦廠9人、遠雄自貿港區5人，包含外籍移工與本國籍員工。

鄭文燦表示，今天有8例與八德區加貝爾幼兒園相關，起源是幼兒園有兩姊妹（案18501、案18531）在昨天確診，加貝爾幼兒園全員含家長採檢664人，匡列86名師生、司機居家隔離，今天新增8人確診，分屬3個家庭，為確診姊妹的父親、叔叔、叔叔的1歲和3歲孩子，以及另外2名幼兒園學生的家庭。

鄭文燦說，明天會在加貝爾幼兒園附近的八德瑞發市民活動中心增設採檢站，擴大地方民眾的採檢，原先的八德綜合大樓採檢站也會繼續開設。

（指揮中心提供）

鄭文燦表示，昨天確診的龍潭58歲退休人員（案18514）相關部分，今天增加4人確診，包括退休人員的姊姊，以及3名餐敘友人。

鄭文燦表示，這3名餐敘友人屬同職場，和退休人員於1月21日在龍潭區農家樂小吃店用餐；針對職場已進行疫調匡列，這家小吃店在龍潭區文化路1092號，呼籲1月21日有去過這家小吃店的民眾前往採檢。

鄭文燦也說，這名退休人員去龍潭石門山的登山步道時，步道上有一座土地公廟，廟旁邊有一個開放型的卡拉OK，退休人員有在這裡唱過歌，因此呼籲有到過這個卡拉OK的民眾也要出來採檢，市府今天已在龍潭大平里集會所增設採檢站。

鄭文燦表示，今天有2例確診個案（案18616、案18617），曾在1月16日去過錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店用餐，經比對先前感染源不明的八德區母女個案（案18135、案18154），以及感染源不明的孕婦個案（案18348）後發現，他們都在同天同時段去過這間錢都用餐。

鄭文燦表示，初判這家錢都有群聚感染事件，已經比照西堤餐廳染疫案發送細胞簡訊，同時擴大匡列採檢；1月16日以後有到過錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店（八德區介壽路一段793號）用餐的民眾，一定要出來採檢。

鄭文燦也說，另外有一例（案18555），是快篩陽性、醫院採檢確診，匡列12人，感染源調查中。

鄭文燦表示，由於傳播鏈看起來和吃飯有關，因此今天決議桃園餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放，也呼籲沒打過疫苗的民眾減少群聚、聚餐。（編輯：李錫璋）1110126