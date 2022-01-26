更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感
國際

特派專欄／韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情15/300

錢都八德介壽店群聚感染 桃園市府發細胞簡訊擴大採檢

2022/1/26 17:01（1/26 17:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發生群聚感染。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發生群聚感染。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天宣布桃園餐廳內用座位減半等3項新措施；錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發生群聚感染，已針對1月16日以後去過的民眾發送細胞簡訊，呼籲一定要出來採檢。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增46例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔29例；桃園市政府衛生局表示，其中有1例（案18612）將校正為新北市個案。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，遠雄自由貿易港區昨天進行居隔二採，新增14人確診，包含亞旭電腦廠9人、遠雄自貿港區5人，包含外籍移工與本國籍員工。

鄭文燦表示，今天有8例與八德區加貝爾幼兒園相關，起源是幼兒園有兩姊妹（案18501、案18531）在昨天確診，加貝爾幼兒園全員含家長採檢664人，匡列86名師生、司機居家隔離，今天新增8人確診，分屬3個家庭，為確診姊妹的父親、叔叔、叔叔的1歲和3歲孩子，以及另外2名幼兒園學生的家庭。

鄭文燦說，明天會在加貝爾幼兒園附近的八德瑞發市民活動中心增設採檢站，擴大地方民眾的採檢，原先的八德綜合大樓採檢站也會繼續開設。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

鄭文燦表示，昨天確診的龍潭58歲退休人員（案18514）相關部分，今天增加4人確診，包括退休人員的姊姊，以及3名餐敘友人。

鄭文燦表示，這3名餐敘友人屬同職場，和退休人員於1月21日在龍潭區農家樂小吃店用餐；針對職場已進行疫調匡列，這家小吃店在龍潭區文化路1092號，呼籲1月21日有去過這家小吃店的民眾前往採檢。

鄭文燦也說，這名退休人員去龍潭石門山的登山步道時，步道上有一座土地公廟，廟旁邊有一個開放型的卡拉OK，退休人員有在這裡唱過歌，因此呼籲有到過這個卡拉OK的民眾也要出來採檢，市府今天已在龍潭大平里集會所增設採檢站。

鄭文燦表示，今天有2例確診個案（案18616、案18617），曾在1月16日去過錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店用餐，經比對先前感染源不明的八德區母女個案（案18135、案18154），以及感染源不明的孕婦個案（案18348）後發現，他們都在同天同時段去過這間錢都用餐。

鄭文燦表示，初判這家錢都有群聚感染事件，已經比照西堤餐廳染疫案發送細胞簡訊，同時擴大匡列採檢；1月16日以後有到過錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店（八德區介壽路一段793號）用餐的民眾，一定要出來採檢。

鄭文燦也說，另外有一例（案18555），是快篩陽性、醫院採檢確診，匡列12人，感染源調查中。

鄭文燦表示，由於傳播鏈看起來和吃飯有關，因此今天決議桃園餐廳內用座位減半、內用離開座位必須戴口罩、餐廳附設卡拉OK暫停開放，也呼籲沒打過疫苗的民眾減少群聚、聚餐。（編輯：李錫璋）1110126

延伸閱讀
多家餐廳爆發群聚感染 陳時中：暫不考慮禁內用桃園某幼兒園姐妹染疫案擴大 叔叔、堂弟妹及同學等8人確診台北市科大生用餐群聚3確診 同場聚會14人隔離中遠雄自貿港、社區新增確診 桃園私幼提早放寒假桃園市府：1/21去過龍潭農家樂小吃者請前往採檢遠雄自貿港區疫情 鄭文燦：安全無虞才能復工疫情影響 桃園市中壢國小1/25預防性停課1天
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀