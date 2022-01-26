家有毛小孩可在家隔離？ 陳時中：不更改防疫規定

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北26日電）因疫情遭匡列隔離，家有毛小孩該怎麼辦，指揮中心指揮官陳時中今天表示，不會因寵物更改防疫規定，可比照出國或出遊，將毛小孩送至寵物旅館照顧。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，確診者的接觸者遭匡列，必須到集中檢疫所或地方政府指定的處所隔離。

媒體今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上提問，若飼主因疫情遭隔離，家中如果有養貓狗等動物則無法照顧，是否可研議居家隔離搭配快篩，或是縮短隔離天數。

陳時中回應，不會因為寵物而更改防疫規定，他建議坊間有很多寵物旅館，平時飼主若要出國、出遊或辦公，會將寵物送至寵物旅館照顧，若遭匡列隔離，也是比照這種方式處理。

陳時中重申，若遭匡列至集中檢疫所隔離就一律免費，但若到地方政府訂定契約的單位隔離，收費則依規定。

媒體提問，台南市長黃偉哲稱去年針對未落實實聯制，開出300多張罰單，地方政府是否可針對實聯制開罰。陳時中說，指揮中心宣告規定，地方政府要採取勸導或開罰方式，指揮中心尊重地方政府。

此外，媒體也提問衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝先前獲頒模範公務員卻又被拔除一事。陳時中回應，這是昨天有立法委員提問他才回答，並非最近才拔除的。

陳時中說明，去年王必勝的緋聞事件爆發後，王必勝在第一時間就自提處分，當時正好王必勝獲頒模範公務員獎項，只好請王必勝放棄。陳時中對此感到很不捨，但也說：「男子漢做事要有擔當啦。」

陳時中強調，王必勝是防疫工作中不可多得的人才，這段時間靠著王必勝的努力，替指揮中心解決了很多問題。（編輯：張雅淨）1110126