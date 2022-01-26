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染疫編輯12天足跡曝 北市還在等LV發表會名單

2022/1/26 17:09（1/26 17:27 更新）
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（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷、林長順台北26日電）北市衛生局今天公布一名雜誌編輯（案18518）從11日到23日的足跡，個案曾到過台北101參加LV男裝發表會等。市府指出，要等主辦單位提供參與者名單，才能進一步匡列疫調。

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台北市衛生局今天公布案18518從11日到23日的足跡，個案曾搭乘捷運，到過台北101購物中心參加國際精品路易威登（Louis Vuitton）春夏男裝系列發表會，並到微風南山、微風信義、ATT 4 FUN 信義店、CITYLINK松山壹號店、新光三越信義新天地A9及A11等地，並至多家餐廳內用。

至於這名個案的疫調狀況，台北市副市長黃珊珊在台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，還在等這名個案參加派對的主辦單位提供參加者名單，才能進一步匡列。（編輯：張銘坤）1110126

（台北市政府提供）
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