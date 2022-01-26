北市科大生用餐群聚3確診 足跡至火鍋店、撞球館、美式餐酒館

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（中央社記者陳昱婷、林長順台北26日電）礁溪長榮鳳凰酒店1名染疫員工傳染給友人，這名友人參加聚會導致另2人確診。台北市政府今天公布這3名科大生足跡，遍及大安、中山、萬華、文山等區餐廳及服飾店等。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，台北市副市長黃珊珊表示，案18521因與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚個案接觸染疫，接著又與友人聚餐導致案18589及案18611確診。

黃珊珊指出，案18589及案18611都就讀北市某科大，都是超商店員，職場足跡仍在清消及疫調中，因為昨天很晚才知道，所以到現在都還在聯絡。

黃珊珊說，案18521的足跡非常多，多次從桃園火車站到台北火車站，還有到各地採買逛街，行程非常多，大安、中山、萬華等區都有；案18589及案18611則去過音樂補習班、撞球館、飛鏢專賣店、美式餐酒館等。

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黃珊珊呼籲，因為調閱實聯制及監視系統需要時間，相關匡列還在進行中，需要一點時間聯絡消化，希望大家上網比對足跡，如果有疑慮可先主動與衛生單位聯絡，有不舒服就先自主快篩或到7家醫院公費採檢。

台北市衛生局補充，已針對各公共場域足跡重疊的民眾已發送981則簡訊，呼籲加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，若有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請盡速採檢，避免搭乘大眾交通工具。（編輯：戴光育）1110126

（台北市政府提供）