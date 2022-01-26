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疫情18/300

北市確診幼兒園老師足跡至南港、松山 121人居家隔離

2022/1/26 15:59（1/26 16:22 更新）
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台北市松山區某幼兒園老師確診COVID-19，市府表示，共匡列幼兒園92人、補習班29人居家隔離。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台北市松山區某幼兒園老師確診COVID-19，市府表示，共匡列幼兒園92人、補習班29人居家隔離。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳昱婷、林長順台北26日電）台北市松山區某幼兒園老師確診COVID-19，市府表示，共匡列幼兒園92人、補習班29人居家隔離，這名老師曾搭乘北捷，到過松山區南川麵館、金仙滷肉飯（玉成店）等。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，市長柯文哲表示，台北市7個社區篩檢站昨天共協助1807人篩檢，全數為陰性，顯示社區裡還沒有很明顯的感染。

柯文哲指出，台北市今天新增3例本土個案，從最早一名房仲（案18375）傳染給媽媽（案18441）跟妹妹（案18396），另外透過精準疫調，從最有可能感染的餐廳找到另一名幼兒園老師個案（案18590）。

台北市副市長黃珊珊說明，案18590是一名女性幼兒園跟補習班老師，Ct值18，導致幼兒園共92人居家隔離、161人自我健康監測並全數採檢；補習班29人居家隔離，另擴大採檢72人。

黃珊珊表示，案18590的足跡，包含捷運後山埤站到國父紀念館站、台北小巨蛋到松山站，還有松山區南川麵館、全國健康素食（南港玉成店）、美廉社（南港玉成店）、玉成公園、統一超商（新育商門市）、金仙滷肉飯（玉成店）、私立點點幼兒園、私立點點文理短期補習班。

黃珊珊呼籲，足跡曾與確診者重疊的民眾提高警覺，若有不舒服先自行快篩，或到7家醫院做公費採檢。（編輯：李亨山）1110126

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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