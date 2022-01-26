雜誌編輯染疫藝人快篩報平安 陳時中籲長時間接觸須PCR

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一名染疫的時尚雜誌編輯曾出席許多知名品牌活動，同場參與藝人多，引發演藝圈擔憂。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北26日電）時尚雜誌編輯染疫，引發演藝圈擔憂，許多藝人紛紛秀快篩結果報平安。指揮中心指揮官陳時中表示，主動快篩固然好，但接觸時間較長者，仍務必採檢PCR。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，北市一名房仲（案18375）染疫後，發現房仲的客戶、時尚雜誌編輯（案18518）也確診。

經疫調發現，這名雜誌編輯曾出席許多知名品牌活動，同場參與藝人多，引發演藝圈擔憂，許多藝人紛紛秀出快篩陰性照片報平安。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據新聞報導，這名時尚達人接觸到很多知名藝人，強調主動快篩固然好，但接觸時間比較長的接觸者，務必出來採檢PCR。

根據北市疫調，這名雜誌編輯很早就出現症狀，就醫時被醫師診斷為胃食道逆流，外界好奇北市染疫房仲是否被雜誌編輯所傳染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，就發病時序看來，雜誌編輯確實是最早發病的個案，後續要看Ct值變化、抗體檢驗等，才能釐清是否為傳染源；目前正回溯過去14天潛伏期可能接觸者進行採檢，不放過任何蛛絲馬跡。

北市今天新增1名幼兒園老師確診，經疫調發現曾和其他確診者在同一家餐廳用餐。陳時中說，目前還沒釐清2人用餐座位分佈，只透過實聯制了解兩人曾於同時段在同餐廳用餐，將持續疫調匡列接觸者。

疫情延燒，有媒體詢問是否要求業者啟動居家辦公或分流上班。陳時中說，有些大企業已經啟動居家辦公，指揮中心也一直主張企業應分艙分流工作，至於少數無法做到的產業如工廠等，不能說是危機四伏，但要處處小心。（編輯：陳仁華）1110126