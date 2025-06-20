馬祖國際藝術島「迴島嶼吧」計畫 陳敬寶任策展人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江縣20日電）第3屆馬祖國際藝術島「迴島嶼吧」子計畫，由旅外馬祖攝影師陳敬寶首度回鄉擔任策展人，邀集4名藝術家共同以多媒材作品，重新書寫北竿島的日常、歷史與想像。

馬祖國際藝術島辦公室今天發布新聞稿指出，子計畫「迴島嶼吧」由旅外多年的馬祖攝影師陳敬寶首度回鄉策展。計畫以「神人之際，縹幻之島」為題，陳敬寶與藝術家陳伯義、陳以軒、林羿綺與許家維，透過攝影與錄像作品編織出一幅關於北竿的詩意圖像。

藝術島辦公室指出，陳敬寶以長年生活於海外的馬祖人之姿回望家鄉，策畫此次展覽既是地理上的歸鄉，也是情感與記憶的回望。系列作品「尋常人家」以擺拍攝形式，進入北竿居民日常居所，在門庭與室內空間中，挖掘人物與物件間交織的時代痕跡。

藝術島辦公室說明，陳伯義以「擺暝嘉年華」、「神仙島，擺暝樂」捕捉北竿廟會場景，新作「據點的凝視」從據點視角對比島嶼的信仰與戰地記憶。林羿綺的「島上有聲，霧裡有人，夢中有神」召喚島上女性神性與夢境記憶，以影像構築詩意的集體意識場域。

許家維「鐵甲元帥三部曲」以錄像重建一座遷徙、消失又再現的神祇舞台。陳以軒的「風化顯影」透過戶外曝曬與暗房技法，實驗影像在時間中的顯現與褪色。

透過 Google News 追蹤中央社

陳敬寶透過新聞稿表示，期待透過此展覽，可讓在地島民與來自四面八方的觀者，得以趨近小島歷史文化的遺緒，細細品嘗馬祖在地「複多」的質地與內蘊。

馬祖國際藝術島新聞資料指出，馬祖國際藝術島以10年為期，透過藝術、文化與生活的交織，重新詮釋島嶼日常。今年為第3屆，主題為「拍楸—你的海洋，我的陸」，將於9月5日至11月16日舉行。預計展出14個子計畫，超過50件作品。（編輯：龍柏安）1140620