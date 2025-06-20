紐西蘭總理訪中 習近平與李強分別會見

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（中央社台北20日電）紐西蘭總理盧克森今天在北京分別與中國國家主席習近平、國務院總理李強會面。習近平表示，兩國要求同存異，正確看待和處理分歧；李強與盧克森簽署多項合作文件，雙方表示願加強交流。

綜合陸媒報導，盧克森（Christopher Luxon）17日晚間搭專機抵達上海，展開為期4天的訪中行程。他先參加中紐民航合作發表儀式，其後會見上海市委書記陳吉寧並參訪復旦大學，19日轉往北京。

據央視新聞聯播，習近平今天上午在北京人民大會堂會見盧克森。

習近平說，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，挖掘科技創新、應對氣候變化、基礎設施等領域合作潛力，加強教育、文化、青年、民間、地方交流，豐富雙邊關係內涵。

他說，中紐之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧。

習近平還說，中紐兩國要共同捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，共同維護國際公平正義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

據報導，盧克森表示，紐西蘭高度重視對中關係，將繼續奉行一個中國政策，願與中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，擴大貿易、投資規模，深化農業、漁業、乳業合作，密切旅遊、教育等領域人文交流，推動兩國關係取得更大發展。

盧克森並表示，當今世界充滿不確定性，國際社會期待中國發揮更大作用。紐方願與中方積極溝通協調，維護多邊貿易體制，共同應對全球挑戰。紐方支持中國明年亞太經濟合作會議（APEC）。

盧克森會後在X平台發文說，今天與習近平舉行了建設性的會晤，深入討論紐中關係—從貿易和人文聯繫到共同的全球責任。「在複雜的世界中，開放的對話比以往任何時候都更重要。」

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據報導，李強下午在北京人民大會堂舉行儀式，歡迎盧克森到訪。歡迎儀式後，李強與盧克森舉行會談。會談後，雙方共同見證簽署海關、氣候變化等多項合作文件，共同發表中紐領導人會晤聯合成果聲明。

紐西蘭廣播電台（RNZ）14日報導，中國是紐西蘭最大的國際學生來源國和第三大旅遊市場，但相關人數仍未恢復到疫情前的水準。盧克森向媒體表示，「此次訪問旨在助力國際教育和旅遊業復甦，並讓紐西蘭成為全球矚目的世界級旅行、求學與長期交流目的地」。（編輯：楊昇儒）1140620