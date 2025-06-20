第3輪俄烏和談何時舉行 莫斯科稱下週與基輔敲定時間

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（中央社聖彼得堡20日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，針對俄羅斯與烏克蘭舉行第3輪和平談判的日期，莫斯科預期在下週與基輔敲定時間。

路透社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）透露，帶領俄羅斯談判代表團的克里姆林宮幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）正在與烏克蘭對應人士接觸。

俄烏兩國經歷3年多的談判中斷後，今年5月16日在土耳其伊斯坦堡首度恢復面對面協商，並於本月2日同樣在伊斯坦堡舉行第2輪談判，兩次談判達成一系列戰俘和陣亡士兵遺體交換行動。

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然而，烏克蘭過去一段時間在西方支持下持續施壓俄羅斯同意停火，至今都未能在雙方談判中取得進展。莫斯科表示希望有最終和解方案而非只是暫停對戰，並堅持領土和其他方面的要求；基輔則稱答應這些要求等同投降。

俄烏衝突近幾週加劇，莫斯科採取開戰以來最嚴重空襲行動之一，基輔則在本月1日對俄羅斯空軍機場突如其來發動無人機攻擊，重創俄方具核能力轟炸機隊。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140620