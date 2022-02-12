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世衛組織：疫情大流行急性發病期可能今年結束

2022/2/12 01:52
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（中央社開普敦11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天指出，若全球約7成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期可能在今年就會結束。

法新社報導，譚德塞在南非告訴記者：「我們估計疫情大流行的急性發病期會在今年結束，當然只有一個條件，那就是今年年中6、7月全球有7成人口接種了疫苗。」

他說：「如果做到了，急性發病期就能真正結束，這是我們所預期的。這掌握在我們手裡。這不是一個機會問題，而是一個選擇問題。」

譚德塞在訪視南非生物製劑公司（Afrigen Biologics and Vaccines）時做了以上表示。這家公司運用莫德納（Moderna）的研發成果已在非洲首度生產mRNA疫苗。

這種疫苗準備於11月進行臨床試驗，預計2024年獲准使用。

在世衛組織和COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）支持下，非洲正領導進行這項試驗性專案。

非洲目前僅11%人口接種疫苗，為全球最低。世衛組織非洲分部表示，非洲必須將疫苗覆蓋率提升「6倍」達到7成的目標。（譯者：徐睿承）1110212

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