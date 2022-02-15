宗教集會場所防疫鬆綁 可繞境遊行、供籤筒供盤

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內政部次長陳宗彥15日說，16日起將適度鬆綁防疫措施，繞境、遊行及500人以上宗教活動，經地方政府同意後即可辦理。圖為去年大甲鎮瀾宮媽祖回鑾安座。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部次長陳宗彥今天說，16日起將適度鬆綁防疫措施，民選公職人員及政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、容留人數限制等都取消；繞境、遊行及500人以上宗教活動，經地方政府同意後即可辦理。

內政部透過新聞稿指出，隨著農曆春節結束，陳宗彥表示，明天起，將適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施，如民選公職人員及政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施都取消；原本禁止的繞境、遊行等宗教活動，也適度鬆綁。

陳宗彥表示，考量農曆年前後，民眾普遍有走春拜廟的傳統習俗，為避免宗教場所及宗教活動在春節期間發生群聚感染增添防疫負擔，在春節前後實施較嚴格的防疫管制措施。

陳宗彥說，感謝這段時間，民眾及宗教團體的體諒和積極，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並沒有擴大，因此從16日起，將適度鬆綁宗教場所及宗教集會活動防疫措施。

陳宗彥指出，各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，如果要辦理繞境、遊行及500人以上大型宗教活動者，都須提報防疫計畫並經地方政府同意後才可辦理；同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。

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陳宗彥說，宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外仍須全程佩戴口罩。如果有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談。如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。

陳宗彥強調，疫情尚未遠離，雖然宗教防疫措施酌予鬆綁，但民眾進入宗教場所務必正確佩戴口罩，並配合實聯制、量體溫、盡量保持社交距離，也請宗教場所落實環境清消，共同為防疫努力。（編輯：楊蘭軒）1110215