男自中國返台確診改判本土 病毒基因同桃機群聚

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北日15電）日前桃園出現的一名中國境外移入病例病毒定序出爐，序列與桃園機場有關，疫調發現個案檢疫期間，隔壁住著日翊染疫員工，研判為防疫旅館群聚，改判本土個案。

指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，今年2月12日公布的中國境外移入病例（案19592），檢疫期滿發病傳染同住妻女，造成家庭群聚，經疫調及基因定序後，改判為本土病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案19592的S蛋白基因定序與桃園機場相同，且檢疫期間的防疫旅館房間同樓層隔壁住有日翊物流居隔期間陰轉陽的員工（案19348），初步認為防疫旅館互相傳染可能性高，但仍待全序列比對才能釐清感染源，有機會改判與日翊物流群聚相關。

案19592在今年1月23日從中國入境，在防疫旅館住滿14天後返家，但回家3天就出現發燒、咳嗽症狀，經採檢確診且Ct值僅14，代表病毒量相當高，進一步採檢2名同住女兒、妻子都確診。

案19592入境後已隔離14天，為何解除隔離後病毒量還這麼高，甚至傳染給小孩，指揮中心當時初步懷疑是在防疫旅館內才被傳染，所以才會進一步展開防疫旅館疫調。（編輯：陳清芳）1110215