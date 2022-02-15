1922疫苗平台16日分流預約第3劑 21日起開打

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北15日電）指揮中心今天宣布，第23期COVID-19疫苗將於16日起開放分流預約，本期僅開放第3劑疫苗，將於2月21日至27日開放接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心持續加強COVID-19疫苗接種，疫苗覆蓋率也將影響未來邊境鬆綁規劃。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，1922預約平台（COVID-19公費疫苗預約平台）將於2月16日起開放預約第23期疫苗接種，這次同樣開放第3劑疫苗施打，凡是去年12月5日前接種完2劑疫苗的18歲以上民眾，都符合接種資格。

陳時中表示，這次比照先前預約模式，採年齡層分流，55歲以上民眾可於2月16日上午10時開始預約，38歲至54歲同日中午12時開放預約，18歲至37歲則是下午2時以後開放預約，預約將於2月18日中午12時截止，並於2月21日至2月27日開放接種。

陳時中提醒，民眾可於2月15日下午2時起於1922預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，盼民眾配合依序排隊耐心等候。（編輯：張雅淨）1110215