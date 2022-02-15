國內首見Omicron死亡個案 8旬洗腎婦確診16天病逝

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北15日電）國內今天新增一例COVID-19死亡個案，是Omicron本土疫情相關案例首見病逝，個案為80多歲洗腎婦人，桃園金嗓歌友會案有關，確診後住院16天內病逝，曾打過2劑AZ疫苗。

國內維持1個月以上零死亡個案紀錄，今天再度出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，新增1例死亡個案（案18138），為80多歲本國籍女性。

陳時中說，案18138是桃園金嗓歌友會確診計程車司機（案17368）曾乘載過的乘客，具慢性病史，匡列為相關接觸者，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離。

案18138僅打過2劑AZ疫苗，是在去年9月接種，於今年1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，確診住院期間曾使用過瑞德西韋，原本在經歷過2次PCR檢測陰性後，準備在2月4日解隔離出院，不料個案卻在當天早上被發現無呼吸心跳。

個案死因為吸入性肺炎、冠狀動脈心臟病，確診後16天死亡，陳時中說，據國內現行規定，染疫者在確診後60天內，除非有特殊理由，否則都判為死亡個案，經專家研判，案18138仍歸類於COVID-19死亡個案。（編輯：陳政偉）1110215