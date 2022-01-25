更多編輯台推薦新聞：
換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測111年各科試題解答一覽

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票110年11-12月完整獎號看這裡
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情10/300

研究：Omicron強過其他變異株 可在塑膠上活8天

2022/1/25 12:17（1/25 12:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本研究發現，Omicron在塑膠表面可存活達8天，比其他變異株更長。（圖取自Pixabay圖庫）
日本研究發現，Omicron在塑膠表面可存活達8天，比其他變異株更長。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）日本研究人員發現，Omicron變異株在塑膠和皮膚上的平均存活時間都比其他變異株要長，在塑膠表面甚至可存活8天；但在皮膚上，只要接觸含酒精清潔劑15秒就失去活性。

不過這些發現尚未經過同儕審閱，還需要進一步研究來證實。

路透社報導，日本研究人員在實驗室測試中發現，和先前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒株相比，Omicron在塑膠表面和人體皮膚上的存活時間更長。

研究人員表示，Omicron的高度「環境穩定性」，也就是維持傳染的能力，可能有助Omicron取代Delta變異株，成為在全球快速傳播的主要流行株。

根據尚未經同儕審閱、發表在生物學研究預印網站bioRxiv的結果，研究人員測試COVID-19病毒株在塑膠表面的平均存活時間，分別是原始株56小時、Alpha株191.3小時、Beta株156.6小時、Gamma株59.3小時、Delta株114小時、Omicron株193.5小時，顯示Omicron在塑膠表面可活足足8天之久。

至於在遺體皮膚樣本上，各病毒株的平均存活時間分別是原始株8.6小時、Alpha株19.6小時、Beta株19.1小時、Gamma株11小時、Delta株16.8小時、Omicron株21.1小時。

在皮膚上，所有變異株接觸含酒精的洗手液15秒後都完全失去活性。因此研究人員強烈建議民眾依照世界衛生組織（WHO）指南，繼續使用消毒產品來維持手部衛生、防止染疫。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110125

延伸閱讀
傳新變異株篩檢難辨 英國調查BA.2輝瑞執行長：一年一劑型疫苗 優於頻繁打追加劑研究：第3劑打AZ疫苗 增強對抗Omicron免疫力Omicron疫情延燒 防疫保單各家特色一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀