Omicron疫情延燒 防疫保單各家特色一次看

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（中央社記者謝方娪、吳佳蓉、蘇思云台北24日電）隨Omicron確診足跡蔓延多個縣市，防疫保單買氣轉熱，目前產險業網路投保方案，隔離、確診都有理賠5萬元的保單，線下通路有確診理賠8萬元的保單。若以年保費來看，線下方案多半都要千元以上，網路投保大多一張千元鈔有找。

新安東京海上產險推出「防疫隔離險」網路投保方案，保單設計相對簡單，隔離賠5萬元、確診5萬元，合計最高理賠10萬元，無職業類別限制，20至74歲可投保，採單一保費666元；此張防疫保單不侷限於COVID-19，只要是第1類至第5類法定傳染病都在保障範圍。

和泰產險隔離賠10萬元防疫保單下架後，現有網路投保防疫保單專案，隔離賠1.2萬元、確診2萬元，保費定為433元；線下防疫保單專案保額最高是「疫起挺你2.0」方案，法定傳染病隔離賠3萬元、確診8萬元，另疫苗險保障包含住院日額、加護病房日額、出院慰問金、喪葬費用補償等，保費定為1449元。

兆豐保險「防疫兆護」網路投保方案則是防疫及疫苗雙拼保單，費用定為672元，隔離賠2.5萬元、確診賠5萬元；因接種疫苗住院，每日保險金2000元、最高給付45天，入住負壓隔離病房或加護病房加1倍給付，住院達3日以上另有1萬元增額保險金，疫苗接種後28天因不良事件身故，殯葬費用理賠30萬元。

富邦產險近期推出「疫網打盡2.0」網路投保專案，以XXL方案而言，提供法定傳染病住院日額、加護或負壓病房住院日額、關懷保險金、隔離費用補償保險、疫苗不良事件住院補助、疫苗不良事件住院補助增額、法定傳染病疫苗預防保障、COVID-19疫苗不良事件殯葬費用補償共8項，其中法定傳染病隔離賠5000元、確診賠1萬元；不分職業類別單一費率，每人年繳保費801元。

國泰產險推出「享平安防疫保障」網路投保方案，法定傳染病隔離賠5000元、確診3萬元，住院日額保險金每日2000元、每次事故最高給付45日，保費定為417元。

國泰產險線下另有防疫及疫苗二合一的「疫定平安」專案，承保年齡為0至75歲，年保費1138元，保障包含隔離補償1萬元、確診補償最高5萬元，因法定傳染病住院診療每日給付3000元，最高給付45天；民眾若因接種疫苗住院診療，一般病房每日給付5000元，加護病房額外再給付5000元，若連續住院達5日以上將給付住院生活補助保險金5萬元，不幸身故提供喪葬費用30萬元。

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中信產險推出「防疫心生活防疫險」網路投保方案，年保費定為345元，保障範圍為隔離賠1萬元、確診5萬元。

臺產熱賣逾400萬件的防疫保單1月25日午夜到期，面對業界爭相推出新防疫保單搶接新投保商機，臺產態度則相對保守。臺產表示，目前還在觀察Omicron疫情發展，評估是否推出新防疫保單；至於年保費500元、遭隔離就理賠10萬元的防疫保單，已確定不會再繼續販售。（編輯：郭無患）1110124